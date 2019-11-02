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Спорт

Псковский спортсмен Иван Макаров завоевал титул чемпиона мира

05.11.2019 22:07|ПсковКомментариев: 0

По итогам  ХIV чемпионата мира по велоспорту-шоссе среди глухих, который проходил в городе Газиантеп (Турция), спортсмен областного Центра спортивной подготовки, сурдлимпийский чемпион 2013, 2017 г., заслуженный мастер спорта Иван Макаров пополнил личную копилку медалями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, в гонке на дистанции 100 км Иван Макаров одержал победу, завоевав звание чемпиона мира, а в гонке на дистанции 49,5 км стал серебряным призером, ранее спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 35 км.

 

Теги: #велоспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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