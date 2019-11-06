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Великолукский боксер Шехов выступит в шоу легендарного Роя Джонса

06.11.2019 12:01|ПсковКомментариев: 0

Российский боксер Мухаммад Шехов из Великих Лук проведет свой следующий бой в карде совместного шоу легендарного боксера Роя Джонса - младшего и Академии единоборств РМК, которое запланировано на 7 декабря. В со-главном поединке вечера он встретится с третьим номером Никарагуа Ароном Хуаресом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Академии единоборств РМК.

В этом поединке на кону будет стоять один из региональных титулов Всемирной боксерской ассоциации. С высокой вероятностью это будет пояс интерконтинентального чемпиона WBA, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Мухаммад Шехов выступает в профессионалах всего два года, но уже занимает третью строчку рейтинга второго легчайшего веса в России. При этом по мировым показателям он отстает от опытного Хуареса на 287 позиций. Тем не менее за спиной российского боксера есть три боя против серьезной оппозиции, с которой он справился, поэтому разница в рейтингах непоказательна.

Хуарес дебютировал на профессиональном ринге задолго до соперника - в 2013 году. За шесть лет он трижды выходил на титульные встречи, но все три раза уступал решением судей, два из которых были раздельными.

Интересно, что прямая трансляция будет доступна только на платной стриминговой платформе UFC Fight Pass. Сам турнир пройдет в Екатеринбурге на Арене РМК. Начало - в 15.00 по московскому времени.

Источник: Псковская Лента Новостей
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