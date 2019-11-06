Спорт

Решение об участии России в летней Олимпиаде примут до конца года

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх в Токио будет принято до конца 2019 года, пишут «Известия».

«Наверняка ситуация в этом году будет выяснена, будут приняты конкретные решения и рекомендации на будущее, в том числе и Олимпийские игры», - сообщил он.

Отметим, что 35-летнего Витольда Баньку избрали 7 ноября в ходе Всемирной антидопинговой конференции в Катовице. Его кандидатура была утверждена странами - членами агентства. Он официально вступит в должность 1 января, до этого WADA будет возглавлять британец Крейг Риди.

На заседании совета учредителей организации Банька, ранее возглавлявший польское министерство спорта, заявил, что намерен построить сильную антидопинговую систему, справедливую к чистым спортсменам.

Избранный президента WADA также поблагодарил тех, кто за него голосовал, за доверие и пообещал быть открытым к обсуждению всех вопросов.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ранее рассказал «Известиям», что нового руководителя WADA будут оценивать по действиям в российском вопросе. Он выразил мнение, что Банька будет очень принципиален.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

По сведениям РУСАДА, речь идет о сокрытии проб звезд Сочи-2014. Причем есть версия, что были удалены пробы спортсменов, завершивших карьеры и сейчас занимающих высокие должности в спортивных структурах, писала The New York Times со ссылкой на Гануса.

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио могут принять участие более 400 российских спортсменов. По его мнению, атлетам не угрожает отстранение от Игр, о котором в последнее время рассуждал Ганус.

Министерству и РУСАДА нужно объединиться и наладить конструктивное взаимодействие, чтобы отечественный спорт не стал разменной монетой в борьбе за полномочия, которую ведут международные организации, посчитали опрошенные «Известиями» эксперты.

В 2015 году РУСАДА была лишена всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2018 году организация была полностью восстановлена исполкомом WADA.