Более 120 спортсменов приняли участие в региональном чемпионате и первенстве по каратэ

9 ноября согласно календарному плану комитета по спорту Псковской области и Федерации каратэ Псковской области прошло региональное чемпионат и первенство. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации каратэ Пскова.
По итогам соревнований команда из города Пскова заняла первое место в общем командном зачете, второе место у команды Невельского района, третье место у команды города Великие Луки.
Соревнованиях были отборочных этапом на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF который пройдет в городе Череповец Вологодской области в феврале 2020 года.
Соревнования проходили в разделах индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.