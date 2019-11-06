Спорт

Более 120 спортсменов приняли участие в региональном чемпионате и первенстве по каратэ

9 ноября согласно календарному плану комитета по спорту Псковской области и Федерации каратэ Псковской области прошло региональное чемпионат и первенство. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации каратэ Пскова.

По итогам соревнований команда из города Пскова заняла первое место в общем командном зачете, второе место у команды Невельского района, третье место у команды города Великие Луки.

Соревнованиях были отборочных этапом на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF который пройдет в городе Череповец Вологодской области в феврале 2020 года.

Соревнования проходили в разделах индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.