Спорт

Призовые места завоевала псковская команда на международном чемпионате по брейкингу

Два «золота» и одно «серебро» завоевала псковская команда «Хоть Отбавляй!» на международном чемпионате по брейкингу и достойно представила Псковскую область и Россию. Об этом сообщается в социальных сетях коллектива.

Первое место в номинации Breaking 1х1 до 12 лет завоевал Никита Костин - B-boy Poltos. Еще одно «золото» в номинации Breaking Командный баттл до 12 лет заняли Pskov City Breakers, куда входяь Артем Садуков, Леонид Семенов, Данила Комендант, Елизавета Волкова, Вадим Пыхтин, Александр Гвоздев, Иван Демидов.

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Второе место в номинации Breaking Командный баттл до 16 лет заняли XO crew: Никита Костин, Мария Костина, Родион Линский, Никита Степаненков, Кирилл Зборомирский , Максим Степанов.

В номинации Breaking Командный Баттл Профессионалы - команда Fyxo, в составе которой находятся преподаватели: Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников, Давид Киреев - вошли в число 5- ти лучших команд и бились с приглашенными командами.