Спорт

В Пскове прошло первенство города по самообороне

10 ноября в Пскове в спортивном комплексе «Спарта» при поддержке комитета по молодежной политике и спорту администрации Пскова состоялось первенство города по рукопашному бою в разделе «Самооборона» приуроченное к Дню сотрудника органов внутренних дел.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в соревнованиях приняли участие 60 спортсменов от 9 до 17 лет.

«Соревнования по рукопашному бою всегда проводились в два тура. В первом участники демонстрировали навыки самозащиты, оценивались судьями по бальной системе и, набрав необходимое количество баллов, допускались до второго тура – боёв. В этом году первый и второй тур разделили и провели самооборону отдельной дисциплиной. Получилось замечательно, и это заслуга старшего тренера нашей федерации Владимира Евдокимова, сумевшего в короткий срок создать эффективную программу подготовки к подобным соревнованиям», - поделилась президент областной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Согласно правилам соревнований, участники попеременно демонстрируют технику самообороны от пяти различных атак, в том числе и с применением оружия. При выполнении техники самозащиты разрешено проводить любые удары, захваты, броски, болевые и удушающие приемы, переходы на конвоирование. Вся техника контролируемая, со страховкой атакующего противника. При демонстрации запрещены опасные для жизни и здоровья приемы и действия.

Соревнования прошли в дружеской атмосфере. На торжественной части состоялись показательные выступления воспитанников спортивной школы «Мастер». Почетным гостем соревнований стал замначальника полиции Псковской области полковник Алексей Федоров. Он поблагодарил тренеров и спортсменов за проделанную работу.