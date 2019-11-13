Спорт

Мужская команда колледжа ПсковГУ стала победителем первенства города по баскетболу

С 11 по 13 ноября в спортивном зале Псковского кооперативного техникума состоялось первенство города Пскова по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартакиады учащихся учреждений среднего профессионального обучения.

Команда Колледжа ПсковГУ

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации баскетбола города Пскова, в соревнованиях приняли участие 4 сборные команды учреждений среднего профессионального обучения города. В результате соревнований 1 место заняла команда колледжа ПсковГУ, 2 место - Псковский кооперативный техникум, 3 место - Псковский агротехнический колледж и 4 место - Псковский политехнический колледж. Игроки команд победителя и призеров награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Команды ведут подготовку к первенству Псковской области в зачет областной Спартакиады учреждений СПО, которое пройдет в городе Пскове 5 декабря.