Спорт

Себежский спортсмен выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе панкратион в Риме

С 15 по 17 ноября в Риме прошел чемпионат мира по панкратиону, где принимали участие сильнейшие спортсмены мира. Псковскую область на чемпионате представил спортсмен из Себежа - Виктор Иваненков, под руководством Андрея Зеленко и Михаила Тетюхина - именитых тренеров в спортивном центре XFIGHT города Псков.

Как сообщил портал sport60.ru, Виктор Иваненков выйграл четыре боя и завоевал золотую медаль.

Напрмеим, ранее спортсмен в составе сборной России стал третьим на чемпионате мира, который проходил в республике Беларусь.