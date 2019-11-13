Спорт

Знаменитый боец Джефф Монсон обратился за медпомощью в Пскове

Обладатель черного пояса по джиу-джитсу, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон был вынужден обратиться за медицинской помощью в Пскове. В наш город спортсмен приехал, чтобы 15 ноября в качестве почетного гостя поприветствовать участников открытого первенства по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки», сообщает издание «МК» в Пскове.

У именитого спортсмена оказалась спазмированной разгибательная группа предплечья. Сеанс восстановления бойцу провел заведующий отделением спортивной медицины ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Евгений Васильев.

Смотрите также Псковский турнир по боксу посетил чемпион мира Джефф Монсон. ФОТО

В отделении спортсмена также познакомили с инновационными технологиями восстановления организма в спорте высших достижений.