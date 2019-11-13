Знаменитый боец Джефф Монсон обратился за медпомощью в Пскове

Обладатель черного пояса по джиу-джитсу, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон был вынужден обратиться за медицинской помощью в Пскове. В наш город спортсмен приехал, чтобы 15 ноября в качестве почетного гостя поприветствовать участников открытого первенства по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки», сообщает издание «МК» в Пскове.
У именитого спортсмена оказалась спазмированной разгибательная группа предплечья. Сеанс восстановления бойцу провел заведующий отделением спортивной медицины ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Евгений Васильев.
В отделении спортсмена также познакомили с инновационными технологиями восстановления организма в спорте высших достижений.