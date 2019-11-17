Спорт

Псковичи примут участие в чемпионате мира по всестилевому каратэ

Псковские спортсмены станут участниками чемпионата мира по всестилевому каратэ и первенство мира (IASKF), которые первые в истории пройдут с 21 по 25 ноября в Москве. Как сообщает портал sport60.ru, соревнования будут проходить в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Также в рамках соревнований состоится международный фестиваль.

В соревнованиях примут участие более 1000 человек из России, Польши, Сербии, Швеции, Турции, Китая, Японии, Индии, Нигерии, Камеруна и многих других стран.

В составе сборной России заявлены 4 спортсмена, представляющий Псковскую область под руководством их тренера Константина Бабичева. Все они прошли официальный отбор на всероссийских турнирах и будут отстаивать честь нашей страны на международной арене.