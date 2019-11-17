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Спорт

Команда ОМВД России по городу Великие Луки стала победительницей соревнований по самозащите без оружия

18.11.2019 10:11|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по самозащите без оружия прошли в УМВД России по Псковской области. В рамках спартакиады на базе учебно-спортивного центра управления определились лучшие мастера этого вида единоборств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 

В командном зачете первое место заняли представители ОМВД России по городу Великие Луки, на втором месте - команда ОМВД России по Псковскому району и 3-е место завоевали самбисты из ОМВД России по Гдовскому району.

Команды-победительницы будут награждены переходящим кубком и дипломами.

Теги: #умвд россии по псковской области #самбо
Источник: Псковская Лента Новостей
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