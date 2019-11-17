Спорт

Команда ОМВД России по городу Великие Луки стала победительницей соревнований по самозащите без оружия

Соревнования по самозащите без оружия прошли в УМВД России по Псковской области. В рамках спартакиады на базе учебно-спортивного центра управления определились лучшие мастера этого вида единоборств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В командном зачете первое место заняли представители ОМВД России по городу Великие Луки, на втором месте - команда ОМВД России по Псковскому району и 3-е место завоевали самбисты из ОМВД России по Гдовскому району.

Команды-победительницы будут награждены переходящим кубком и дипломами.