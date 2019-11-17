Большой комплект медалей привезли великолучане с турнира по тайскому боксу в Твери

17 ноября в городе Тверь прошел открытый турнир по тайскому боксу на призы ателье «Фабрика Беляевых». Псковскую область представили великолукские спортсмены под руководством Алексея Близнева - главного тренера по тайскому боксу в Псковской области, сообщает портал pskov60.ru.
По результатам соревнований «золото» завоевали: Тимофей Лобанов, Матвей Григорьев, Михаил Капустин, Виктор Симонов, Игорь Тихомиров, Владислав Соколов, Анастасия Салтанова, Агамир Гасанов, Тимур Шабанов, Варвара Кирьякова, Владислав Прошенков, Александр Шаненков.
По итогу соревнований спортсмены привезли домой 12 «золотых» медалей, 6 «серебряных» медалей, 1 «бронза».