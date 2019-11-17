Спорт

Жители Гдовского района жалуются на плохой ремонт спортзала Подборовской школы

Жители Гдовского района жалуются на плохой ремонт спортзала Подборовской школы. Об этой проблеме говорится в сообществе «Гдовская жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

На ремонт зала из бюджета было выделено 300 тысяч рублей. «Нужно было отремонтировать пол, подоконники, ограждение для окон сделать от попадания твердых предметов и дверь установить. Пол "гуляет", прогибается под весом даже одного человека, а дети должны по нему еще и бегать, - негодуют местные жители. - Все денежные средства получает администрация, она же объявляет тендер, она же принимает работы. И уже не первый раз мы сталкиваемся с тем, что исполнение проекта фактически дискредитирует саму идею».

На данное сообщение ответили в комитете образования Псковской области. Как отметили ведомстве, строительный контроль по данному объекту осуществлялся ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства». В ближайшее время администрацией Гдовского района совместно с ГКУ ПО «УКС» будет произведен выезд в Подборовскую школу для определения дополнительных работ в рамках гарантийных обязательств. Срок гарантийных работ в рамках заключенного муниципального контракта составляет 5 лет.

Добавим, в школе учится 67 детей, она работает в две смены.