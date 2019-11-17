Спорт

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на футбольном чемпионате Европы — 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

На 9 декабря назначено заседание исполкома Всемирного антидопингового агенства (WADA), на котором будут рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Россия может быть лишена статуса соответствия, если ее признают виновной в махинациях с данными.

Россия сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В свою очередь CAS может лишить страну права принимать у себя матчи чемпионата Европы — 2020, а также запретить участвовать в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Как отмечает «Газета.ру», чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и одну встречу 1/4 финала.