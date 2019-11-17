Спорт

Самого сильного атлета в гиревом спорте выявили в Псковском филиале Академии ФСИН

Участниками открытого турнира по армейскому рывку гири стали не только юноши и девушки Псковского филиала Академии ФСИН России, но и молодые спортсмены Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, юноши соревновались по рывку гири весом 16 кг, девушки поднимали восьмикилограммовые гири.

Победителями и призерами турнира стали курсанты Псковского филиала академии.

Так, в весовой категории свыше 70 килограмм победу одержал Даниил Ракицкий с результатом 308 повторений, на втором месте – Андрей Крохмилец (239 повторений), третье место занял Иван Татаринцев, сделавший на 6 повторений меньше, чем серебряный призер состязаний.

Порадовали своим выступлением девушки образовательной организации. В весовой категории свыше 55 кг лидировала Дарья Зайцева с результатом 300 повторений. У Дарьи Кузьминой – второе место, у Дианы Сабировой – третье.

Отметим, что организатором соревнований выступили Федерация гиревого спорта Псковской области и кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии.