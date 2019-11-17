Спорт

«Псков-747» U-17 сыграл вничью с «Лучом» из Владивостока

В четверг, 21 ноября, на территории Центра подготовки национальных команд страны по футболу «Спутник-Спорт» в Сочи стартовал финальный турнир первенства России среди команд спортивных школ (игроки 2002 года рождения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, «Псков-747» в стартовом матче сыграл вничью с владивостокским «Лучом» 0:0. В другом матче нашей подгруппы ярославский «Шинник» с минимальным счетом (1:0) обыграл ФК «Тюмень». «Луч» Владивосток - «Псков-747» 0:0.

Напомним, финальный турнир первенства России с участием псковской команды пройдет в Сочи с 21 по 30 ноября.