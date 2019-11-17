Спорт

«Супер фитнес» устроит тренировки по методу японского профессора

Клуб «Супер фитнес» открывает новое направление для тех, кто хочет похудеть. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, сегодня, в четверг, пройдет бесплатное пробное занятие по направлению «табата».

Занятие начнется в 19.30, проведет его тренер Юрий Кренев.

Табата - это система коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью нагрузки, разработанная японским профессором, доктором Идзуми Табата для подготовки олимпийских конькобежцев. Принцип таков: 20 секунд вы выполняете упражнение в максимальном темпе и отдыхаете 10 секунд, цикл повторяется от 6 до 8 раз (всего упражнение занимает 3-4 минуты).

«Табата отлично подойдет для укрепления мышц, развития выносливости и похудения. Действие тренировки уже опробовано, доказано и не вызывает сомнений!» - подчеркнули в клубе.

По предварительной записи в группу может попасть только 5 человек. Записаться сразу можно по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».