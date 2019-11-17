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Спорт

«Супер фитнес»: Как тренировать ноги правильно?

22.11.2019 12:41|ПсковКомментариев: 0

Боли в спине и пояснице - одна из самых распространенных проблем среди посетителей тренажерных залов, этим недугом страдает большое число спортсменов и обычных людей. Как при проблемах подобного характера правильно тренировать ноги, не навредить себе и при этом прогрессировать, рассказывает тренер клуба «Супер фитнес» Юрий Кренев.

Первое упражнение в нашей тренировке - это разогрев на велотренажере. Мы не просто крутим педали, а стараемся «прожать» мышцы ног во время движения.

-5 минут на минимальной нагрузке

-5 минут на средней нагрузке

-5 минут на тяжелой нагрузке


 

Следующее упражнение, а точнее два упражнения, которые выполняются в суперсете, то есть без отдыха между ними: разгибания ног сидя в тренажере + сгибания ног лежа в тренажере.

Выполняем 4 подхода по 20 повторений в каждом из упражнений. Движение выполняется медленно и подконтрольно в одном темпе с задержкой в конечной фазе движения.

Далее выполняем поочередный жим одной ногой+жим двумя ногами с узкой постановкой ног. Движения выполняются четко и подконтрольно, с четкой фиксаций в конце.

В жиме с узкой постановкой ног стопы ставим практически вместе, во время выполнения упражнения не отрываем пятки! Также можно сместить акцент на заднюю поверхность бедра и ягодичные мышцы, поставив ноги чуть выше на платформу.

Выполняем упражнения поочередно.

Жим левой ногой 20 повторений+жим правой ногой 20 повторений, затем жим ногами с узкой постановкой ног 20 повторений. Делаем 3 таких круга.

Переходим к приседаниям в кроссовере. Берем атлетический пояс, прикрепляем к нему карабином трос от нижнего блока в кроссовере. Ставим ноги чуть шире ширины плеч, спина прямая. Руками держимся за рукояти тренажера и начинаем выполнять приседания.

Садимся до параллели с полом, делаем задержку в нижней точке на 1-2 секунды и медленно поднимаемся. Следим за тем, чтобы колени не выходили за носки.

Выполняем 4 подхода по 20 повторений.

Предпоследнее упражнение в нашей тренировке: сгибания ног стоя в тренажере. Становимся за нижний валик, упираем бедра в сиденье, руками держимся за спинку тренажера, спина прямая. Начинаем сгибать ногу до угла 90 градусов в коленном суставе, делаем задержку в 1-2 секунды в конечной фазе движения и плавно опускаем ногу обратно. Выполняем 4 подхода по 20 повторений на каждую ногу.

Заключительные упражнения: разведения ног сидя в тренажере+сведения ног сидя в тренажере. Выполняем их в суперсете. Делаем 2 подхода по 20 повторений в каждом из упражнений. Работаем медленно и подконтрольно в одном темпе без задержек.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» http://fitness-super.ru и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/super_fitness_pskov.

Теги: #супер фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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