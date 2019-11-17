Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполнительному комитету WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса, сообщается на сайте WADA, сообщает «Интерфакс».

В релизе говорится, что рекомендация комитета по соответствию была основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations (I&I) и независимых судебно-медицинских экспертов. Комитет изучил эти отчеты во время встречи 17 ноября. Они касались несоответствий, обнаруженных в данных, которые Московская антидопинговая лаборатория передала WADA в январе 2019 года. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA.

Сообщается, что в подробном конфиденциальном документе, который будет обсуждаться исполкомом WADA в Париже, рекомендуется направить уведомление в РУСАДА о несоблюдении требований кодекса WADA. В уведомлении, помимо прочего, предлагаются условия восстановления.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе РУСАДА, пройдет 9 декабря.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил об угрозе отстранения российской сборной от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в WADA разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее российская сторона представила WADAдополнительные разъяснения. 7 ноября Колобков заявил, что база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.