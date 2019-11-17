Спорт

Открытый турнир по самбо «Память» прошел в Великих Луках

23 ноября в городе Великие Луки прошел 23-й открытый традиционный турнир по самбо «Память», посвященный великолучанам, отдавшим жизнь в мирное время при защите Отечества.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2003-2004, 2005-2006 и 2009 годов рождения.

Всего турнир собрал 146 спортсменов из Псковской области (Великих Лук, Пушкинских Гор, Пскова, Себежа), а также из Ленинградской области, Великого Новгорода, Смоленска, Республики Беларусь и Волоколамска.