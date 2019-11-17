Спорт

Псковичка стала чемпионкой мира по всестилевому карате

23-24 ноября в спорткомплексе ЦСКА в Москве проходил чемпионат мира по всестилевому карате (IASKF) и первенство мира (IASKF). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации карате, в соревнованиях принимали участие более 1500 человек из 36 стран мира. В официальную сборную Российской Федерации на этот чемпионат мира были включены 4 представителя всестилевого карате от Псковской области. В результате Татьяна Алексеева стала чемпионкой мира, а на вторую ступеньку пьедестала поднялась Марина Стронговская, обе выполнили норматив мастера спорта международного класса. Спортсменки тренируются под руководством Константина Бабичева. «Можно уверенно сказать, что в Псковской области сложилась сильная школа всестилевого карате», - отметили в региональной федерации.

В ближайшее воскресенье, 1 декабря, юношеская команда области отправится в Санкт-Петербург, где будет защищать честь Псковщины на всероссийском турнире «Кубок Петра Великого», а 8 декабря в Пскове в спорткомплексе «Олимп» пройдут городские соревнования по всестилевому карате «Довмонтова дружина».