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Спорт

Турнир по хоккею «Кубок губернатора Псковской области» стартует 29 ноября

25.11.2019 17:43|ПсковКомментариев: 0

С 29 ноября по 1 декабря на псковском льду сойдутся псковское «Торнадо», новгородская «Славия», и две команды из Санкт-Петербурга «Ленпроект» и «Сборная СПбХЛ». Турнир по хоккею «Кубок Губернатора Псковской области» приурочен к Всероссийскому дню хоккея. Турнир пройдет в профессиональном формате (3 периода по 20 минут чистого времени, силовая борьба разрешена), сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Календарь игр

29 ноября, пятница 

18:00. «Торнадо» Псков – «Славия» Великий Новгород

30 ноября, суббота 

18:00. «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Торнадо» Псков 

20:15. «Сборная СПбХЛ» – «Славия» Великий Новгород

1 декабря, воскресенье 

13:00. «Славия» Великий Новгород – «Ленпроект» Санкт-Петербург

15:15. «Торнадо» Псков – «Сборная СПбХЛ»

17:15. Награждение

Матч «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Сборная СПбХЛ» будет сыгран в Санкт-Петербурге 28 ноября в 22:30.

Вход на матчи свободный.

Главный судья соревнования –  Константин Палачёв (судья Всесоюзной категории).

Теги: #хоккей
Источник: Псковская Лента Новостей
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