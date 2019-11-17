Турнир по хоккею «Кубок губернатора Псковской области» стартует 29 ноября

С 29 ноября по 1 декабря на псковском льду сойдутся псковское «Торнадо», новгородская «Славия», и две команды из Санкт-Петербурга «Ленпроект» и «Сборная СПбХЛ». Турнир по хоккею «Кубок Губернатора Псковской области» приурочен к Всероссийскому дню хоккея. Турнир пройдет в профессиональном формате (3 периода по 20 минут чистого времени, силовая борьба разрешена), сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Календарь игр
29 ноября, пятница
18:00. «Торнадо» Псков – «Славия» Великий Новгород
30 ноября, суббота
18:00. «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Торнадо» Псков
20:15. «Сборная СПбХЛ» – «Славия» Великий Новгород
1 декабря, воскресенье
13:00. «Славия» Великий Новгород – «Ленпроект» Санкт-Петербург
15:15. «Торнадо» Псков – «Сборная СПбХЛ»
17:15. Награждение
Матч «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Сборная СПбХЛ» будет сыгран в Санкт-Петербурге 28 ноября в 22:30.
Вход на матчи свободный.
Главный судья соревнования – Константин Палачёв (судья Всесоюзной категории).