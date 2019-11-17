Спорт

Турнир по хоккею «Кубок губернатора Псковской области» стартует 29 ноября

С 29 ноября по 1 декабря на псковском льду сойдутся псковское «Торнадо», новгородская «Славия», и две команды из Санкт-Петербурга «Ленпроект» и «Сборная СПбХЛ». Турнир по хоккею «Кубок Губернатора Псковской области» приурочен к Всероссийскому дню хоккея. Турнир пройдет в профессиональном формате (3 периода по 20 минут чистого времени, силовая борьба разрешена), сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Календарь игр

29 ноября, пятница

18:00. «Торнадо» Псков – «Славия» Великий Новгород

30 ноября, суббота

18:00. «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Торнадо» Псков

20:15. «Сборная СПбХЛ» – «Славия» Великий Новгород

1 декабря, воскресенье

13:00. «Славия» Великий Новгород – «Ленпроект» Санкт-Петербург

15:15. «Торнадо» Псков – «Сборная СПбХЛ»

17:15. Награждение

Матч «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Сборная СПбХЛ» будет сыгран в Санкт-Петербурге 28 ноября в 22:30.

Вход на матчи свободный.

Главный судья соревнования – Константин Палачёв (судья Всесоюзной категории).