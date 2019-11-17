Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.

Если эта рекомендация будет принята, то российские спортсмены смогут поехать на летние Олимпийские игры в 2020 году в Токио только под нейтральным флагом.

Примечательно, что российская сборная уже выступала под нейтральным флагом - на зимних Олимпийских играх - 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА уверен, что организацию признают не соответствующей кодексу.