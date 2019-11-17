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Спорт

В Псковском районе определили самую спортивную семью

26.11.2019 09:27|ПсковКомментариев: 0

23 ноября в спортивном зале Тямшанской гимназии состоялись районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей и их родителей, популяризация физической культуры и спорта, укрепление семейных ценностей и традиций - вот главные цели и задачи мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

В этом году в соревнованиях приняли участие 6 семей из Псковского района:

  • семья Абрамовых (д. Тямша)

  • семья Егоровых (д. Писковичи)

  • семья Федоровых (с. Серёдка)

  • семья Дмитриевых (с. Серёдка)

  • семья Остаповец (д. Карамышево)

  • семья Холомковых (д. Соловьи).

С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев, который пожелал им спортивного задора и удачи.

Командам были предложены занимательные и очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, силовыми упражнениями, а также семейные эстафеты, где они смогли проявить все свои спортивные навыки и физическую подготовку.

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. После всех конкурсов были подведены итоги.

Первое место заняла семья Егоровых (д.Писковичи), второе место - семья Федоровых (с.Серёдка), третье место - семья Абрамовых (д.Тямша)

Все команды были награждены  грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Также были награждены призами участники в отдельных номинациях:

  • самый спортивный папа - Олег Абрамов (д.Тямша)
  • самая спортивная  мама – Анна Остаповец (д.Карамышево)
  • самый спортивный сын - Матвей Холомков (д.Соловьи)
  • самая спортивная дочь – Анастасия Дмитриева (с.Серёдка)
Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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