Спорт

В Псковском районе определили самую спортивную семью

23 ноября в спортивном зале Тямшанской гимназии состоялись районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей и их родителей, популяризация физической культуры и спорта, укрепление семейных ценностей и традиций - вот главные цели и задачи мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

В этом году в соревнованиях приняли участие 6 семей из Псковского района:

семья Абрамовых (д. Тямша)

семья Егоровых (д. Писковичи)

семья Федоровых (с. Серёдка)

семья Дмитриевых (с. Серёдка)

семья Остаповец (д. Карамышево)

семья Холомковых (д. Соловьи).

С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев, который пожелал им спортивного задора и удачи.

Командам были предложены занимательные и очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, силовыми упражнениями, а также семейные эстафеты, где они смогли проявить все свои спортивные навыки и физическую подготовку.

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. После всех конкурсов были подведены итоги.

Первое место заняла семья Егоровых (д.Писковичи), второе место - семья Федоровых (с.Серёдка), третье место - семья Абрамовых (д.Тямша)

Все команды были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Также были награждены призами участники в отдельных номинациях: