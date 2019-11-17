Спорт

Великолукский судебный пристав завоевал серебро на чемпионате по комплексному единоборству в Кургане

Судебный пристав по ОУПДС ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Управления ФССП России по Псковской области Руслан Шамилов завоевал серебро на турнире на Кубок Федеральной службы судебных приставов России по комплексному единоборству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФССП.

Данный турнир, посвященный памяти судебного пристава Михаила Малинникова, проходил в Кургане и собрал участников из восьми федеральных округов. Среди них - мастера спорта, победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира.

Соревнования были открытыми, поэтому приехать посмотреть поединки могли все желающие.

В составе сборной команды СЗФО, Управление ФССП России по Псковской области представлял судебный пристав по ОУПДС ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Управления ФССП России по Псковской области По итогам боёв, проходивших на турнире — Руслан Шамилов завоевал серебряную награду в весовой категории до 90 килограммов.

По итогам всего чемпионата ФССП России по комплексному единоборству, сборная команда СЗФО стала 3-ей.

Напомним, Руслан Шамилов является воспитанником Центра MMA, города Великие Луки. Зарекомендовал себя сильным и выносливым бойцом, который несколько раз подряд выигрывал чемпионат Псковской области и СЗФО по смешанным боевым единоборствам, призёр чемпионата и первенства России.