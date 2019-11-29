Спорт

Победителем чемпионата Псковской области 2019 года по быстрым шахматам стал Валентин Власов​​​​​​​

Утверждены официальные итоги чемпионата Псковской области 2019 года по быстрым шахматам, проводимого с обсчетом международного и российского рейтинга, который прошел на базе Псковского агротехнического колледжа, который с этого года стал партнером областной федерации шахмат.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, чемпионат области ежегодно посвящается многократному победителю первенств Северо-Запада России и Псковской области среди юношей Александру Игнатьеву. Офицер вооруженных сил России А. Игнатьев в 2005 году трагически погиб на 24 году жизни.

Более 70 лучших шахматистов из районов и городов нашей области приехали в город Псков побороться за титул чемпиона области по быстрым шахматам. В турнире приняли участие практически все сильнейшие игроки, которым ранее удавалось завоевывать титул чемпиона области по быстрым шахматам, в том числе и 4-кратный чемпион Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор.

Впервые по итогам чемпионата три ведущих шахматиста Псковской области, обладатели титула чемпиона области по быстрым шахматам, набрали равное количество очков в 11 турах – по 10 очков. И только по дополнительным показателям организаторы соревнований определили чемпиона области по быстрым шахматам, которым стал кандидат в мастера спорта России Валентин Власов из города Великие Луки.

Второе место у кандидата в мастера спорта России Григория Шаранкова из Пскова. На третьем месте - прошлогодний чемпион области - кандидат в мастера спорта России, один из ведущих юниоров нашей области Наум Руденко, выступающий за Псковский район.

Турнир обслуживала бригада шахматных арбитров под руководством главного судьи Светланы Ханнановой (г. Псков) и главного секретаря Андрея Лилейкина (г. Псков) - спортивных судей первой категории.