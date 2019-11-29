Псковичи завоевали призовые места на турнире по тяжелой атлетике в Новгородской области

Минздрав запустит программу модернизации первичного звена в 2020 году

Михаил Ведерников обсудил с руководством Высшей школы экономики вопросы сотрудничества и развития ПсковГУ

«Мазда» попала в ДТП в Себежском районе, три человека погибли

Вопросы устройства детей в дошкольные учреждения решены в псковской «Семейной приемной»

Псковская молодежь представила иностранным журналистам свой опыт в реализации социальных проектов

Игорь Савицкий о заводе «Титан-Полимер»: Никакие технологии не спасут от форс-мажоров

Псковские педагоги, специалисты и экологи приняли участие в семинаре по проекту GreenMind/Эко-мышление в Тарту

Активисты и ветераны «Единой России» награждены в Пскове и Великих Луках