Псковичи завоевали призовые места на турнире по тяжелой атлетике в Новгородской области

30 ноября в поселке Батецкий (Новгородская область) прошел турнир по тяжелой атлетике, посвященной памяти тренера, основателя тяжелой атлетики Н.Сысоева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерация тяжелой атлетики Псковской области, в турнире приняли участие спортсмены Новгородской и Псковской областей.
В командном первенстве приняли участие 5 команд, команда Пскова заняла 3 место.
Девушки абсолютное первенство:
1 место - Ольга Демина, ДЮСШ «Надежда»
3 место - Мария Захарова, ДЮСШ «Надежда»
5-6 место - Дарья Ефимова и Ольга Дроздецкая, ДЮСШ «Надежда»
Юноши:
в/к 33 кг Юсуф Саидов, 3 место, ДЮСШ «Надежда»
в/к 35 кг Игорь Захаров, 1 место, ДЮСШ «Надежда»
в/к 45 кг Алексей Козлов, 1 место, ДЮСШ «Надежда»
2 место - Кирилл Стыров, ДЮСШ «Надежда»
3 место - Комил Мирзоев, ДЮСШ «Надежда»
4 место - Дмитрий Токарев, ДЮСШ «Надежда»
в/к 49 кг Илья Викторов, 2 место, ДЮСШ «Надежда»
в/к 55 кг Даниил Смирнов, 2 место, ДЮСШ «Надежда»
в/к 67 кг Максим Ермаков, 1 место, ДЮСШ «Надежда»
в/к 81 кг Даниил Масальский, 3 место, СК «Пауэр»
в/к св. 109 кг Александр Дмитриев, 1 место, СК «XPRESS»
Фотографии Надежды Харламовой