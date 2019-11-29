Спорт

Спортсмены из Струг Красных завоевали 10 золотых и 4 серебряных медали на турнире по стритлифтингу в Великом Новгороде

Спортсмены из поселка Струги Красные Псковской области завоевали 10 золотых медалей и 4 серебряных на турнире по стритлифтингу в городе Великий Новгород.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер псковского движения Street Workout Виталий Дидыч, на соревнованиях по подтягиванию на турнике и отжиманию на брусьях с дополнительным весом команду «Street Workout Струги Красные» представляли Владимир Игнатьев, Дмитрий Козловский и Ульяна Игнатьева.

По итогам состязаний у Дмитрия Козловского 6 медалей, у Владимира Игнатьева 8 медалей.

Отметим, что на соревнованиях по стритлифтингу стругокрасненские спортсмены участвовали первый раз.