Спортсмены из Струг Красных завоевали 10 золотых и 4 серебряных медали на турнире по стритлифтингу в Великом Новгороде

Спортсмены из поселка Струги Красные Псковской области завоевали 10 золотых медалей и 4 серебряных на турнире по стритлифтингу в городе Великий Новгород.
Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер псковского движения Street Workout Виталий Дидыч, на соревнованиях по подтягиванию на турнике и отжиманию на брусьях с дополнительным весом команду «Street Workout Струги Красные» представляли Владимир Игнатьев, Дмитрий Козловский и Ульяна Игнатьева.
По итогам состязаний у Дмитрия Козловского 6 медалей, у Владимира Игнатьева 8 медалей.
Отметим, что на соревнованиях по стритлифтингу стругокрасненские спортсмены участвовали первый раз.