Спорт

Юные псковичи вернулись на лидирующие позиции по итогам первенства СЗФО

В Санкт-Петербурге завершились детско-юношеское первенства СЗФО по шахматам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в руководстве областной Федерации шахмат, этот год принес хорошие результаты, которыми могут гордиться как юные спортсмены, так и их тренеры. Псковская область по итоговому медальному зачету, завоевав две золотые и две бронзовые медали в личных соревнованиях, заняла второе место после Архангельской области, в активе у которой 7 медалей – по 3 золотых и серебряных, одна бронзовая. Третью строчку заняла Мурманская область – 2 золотые медали.

В шахматах с классическим контролем времени у Псковской области два чемпиона СЗФО.

Эвелина Галаханова победила среди девочек до 13 лет, набрав 8 очков из 9 возможных. 6-летний юный шахматист Владимир Трифанов одолел своих более взрослых сверстников и одержал уверенную победу в турнире среди мальчиков до 9 лет, тоже набрав 8 очков из 9 возможных.

Две псковички в упорной борьбе стали бронзовыми призёрами первенства СЗФО 2019 года. Виктория Емельянова завоевала бронзовую медаль среди девушек до 19 лет, а Дарья Кульнева — среди девушек до 17 лет.

Таким образом, в Высшей Лиге первенства РФ 2020 года область будут представлять 4 шахматистки: Эвелина Галаханова (среди девочек 13), Виктория Емельянова (среди девушек 19 лет), Дарья Кульнева и Валерия Малышева (среди девушек 17 лет), получившая это право за 1 место на своей доске во в финале Всероссийских соревнований «Белая Ладья».

Владимир Трифанов завоевал право участия в первенстве России среди мальчиков до 9 лет, которое отдельно для самых юных российских шахматистов пройдет в 2020 году в Костроме.

Дополнительно копилку наград по итогам участия в других шахматных дисциплинах пополнили золотыми медалями: Владимир Трифанов завоевал первое место по быстрым шахматам, а в блиц - Виктория Емельянова.