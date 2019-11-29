Спорт

Псковские спортсмены вернулись с призовыми местами с VI Открытого Кубка СНГ, Кубка мира по тхэквондо

Псковские спортсмены вернулись с призовыми местами с VI Открытого Кубка СНГ, Кубка мира по тхэквондо. Соревнования проходили в Минске с 27 ноября по 1 декабря. В них приняли участие около 1500 спортсменов из 21 страны мира. Псковскую область на соревнованиях представляли 60 тхэквондистов.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей один из тренеров псковских спортсменов Эдгар Гиносян, чемпионом Кубка мира стал Илья Васильев. В возрастной категории 7-8 лет он завоевал первое место среди спортсменов весом до 35 кг. В этой же категории Тимур Рабинский стал вторым (до 26 кг), а Василиса Чаплыгина (до 26 кг) заняла третье место в двух программах: индивидуальный туль и личный спарринг.

В возрастной категории 9-10 лет первое и второе места завоевали близняшки Елена и Дарья Миллер соответственно (до 26 кг), а третьей стала Софья Ковалых.

Среди борцов 14 - 15 лет у псковских спортсменов два третьих места: Алексей Махнов из Пыталово стал призером в весе свыше 70 кг, а псковичка Елена Павлова - до 60 кг.

Добавим, что за медали в Минске также боролись и самые маленькие, 6-летние, участники. Первое места завоевали Семен Топорищев и Савва Шапиро, второе место - Марьяна Васильева, а третье - Камилла Насырова.