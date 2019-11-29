Спорт

Сергей Пайст: Мы считаем необходимым поддерживать социальные акции и спорт

В Пскове завершился хоккейный турнир на Кубок губернатора Псковской области. В состязании выступили команды «Ленпроект», сборная СПБХЛ из Санкт-Петербурга, команда «Славия» из Великого Новгорода. Псков на турнире был представлен сборной выпускников секции хоккея Ледового дворца «Торнадо».

Основным партнером турнира выступил региональный оператор по обращению с ТКО - ГК «Мехуборка» (ООО«Экопром»), сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

«Мы считаем необходимым поддержку социальных акций, спортивных состязаний, - отметил директор компании Сергей Пайст. - Помимо нашей основной деятельности мы по мере возможностей стараемся участвовать в мероприятиях, которые так или иначе улучшают Псковскую область. И если, в том числе, у нас есть возможность откликнуться на предложение выступить партнером в спортивных состязаниях, которые продвигают спорт в массы - мы откликаемся».

Отметим, что псковская команда заняла на турнире третье место.

Фото: группа «Псковский хоккей» Вконтакте