Спорт

Установлен новый абсолютный рекорд Псковской области по плаванию брассом среди девушек

С 26 по 30 ноября в Саранске на стадионе водных видов спорта (бассейн 25 м) проводились Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» среди юношей 2003-2004 годов рождения, девушек 2005-2006 годов рождения, юниоров 2001-2002 годов рождения и юниорок 2002-2004 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в детской школе по плаванию «Барс», к участию в соревнованиях были допущены спортсмены в составе спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, вошедшие в 30 сильнейших в каждой спортивной дисциплине официального рейтинга ВФП за период с 1 января по 11 октября 2019 года. Рейтинг формируется по действующей таблице очков FINA в каждой возрастной группе отдельно и учитывает результаты, показанные в бассейнах 25 м и 50 м за указанный период. Спортивная подготовленность спортсменов - не ниже I спортивного разряда.

Псковскую область представляли мастера спорта России Андрей Селягин, Варвара Степанова и кандидат в мастера спорта Станислав Домиенко .

Мастер спорта России Андрей Селягин стал бронзовым призёром среди юношей на дистанции 200 м на спине. Мастеру спорта России Варваре Степановой удалось войти в число финалисток среди девушек на дистанции 100 м брасс. Её результат превысил норматив мастера спорта. Это новый абсолютный рекорд Псковской области.

Кандидат в мастера спорта Станислав Домиенко выполнил норматив мастера спорта России по плаванию на дистанции 200 м брасс. В этом спортивном сезоне это уже пятый член сборной команды Псковской области по плаванию, которому довелось достичь на официальных соревнованиях столь значительного результата. Чуть раньше по времени высокого спортивного звания «Мастер спорта России» добились Андрей Селягин, Лина Салихова, Варвара Степанова, Каролина Мордовцева.