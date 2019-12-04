Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по ММА пройдут в субботу

7 декабря уже традиционно в городе Пскове пройдут чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) и Открытый кубок г. Пскова среди юношей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации ММА, чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) 2019 года выявят наиболее сильных спортсменов в основной дисциплине.

На мероприятие для участия заявлено около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пыталово, Себежа.

Спортивное соревнование проводится с целью развития смешанного боевого единоборства (ММА) в Псковской области.

В этот раз в соответствии с новыми правилами поединки будут проходить в четырех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет, 18 лет и старше.

Соревнование будет проходить в СРП «Простория» (Иркутский пер., 2). В 12.00 состоится торжественное открытие соревнований, в 16.00 - финальные поединки и награждение призеров.

Также можно будет следить за боями в режиме реального времени из любой точки страны и мира, где есть Интернет. Трансляция будет доступна участникам группы ВКонтакте.