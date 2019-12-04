Спорт

Команда псковской Академии ФСИН одержала победу в соревнованиях по самбо среди силовых ведомств региона

В Псковском филиале академии состоялось первенство Псковского регионального отделения общества «Динамо» по самбо с участием спортсменов Росгвардии, управлений МВД, ФСБ, ФССП по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, по итогам соревнований в командном первенстве победу одержали спортсмены Псковского филиала Академии ФСИН России.

В личном первенстве у спортсменов Псковского филиала Академии ФСИН России четыре золотые и две серебряные медали.

Курсант Шамиль Шахбанов одержал победу в весовой категории до 62 кг. Давид Биджосян завоевал «золото» в весе до 74 кг. Асхаб Нурмагомедов стал первым в весовой категории до 82 кг. Аюб Аюбов показал лучший результат в весе до 100 кг.

В весовой категории до 62 кг второе место взял курсант Сократ Тагиров. Курсант Виталий Данилов стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 90 кг.

Отметим, что тренируют спортсменов Псковского филиала Академии ФСИН России преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Кирилл Романов и Антон Эрастов.