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Спорт

Сегодня в Пскове состоятся чемпионат и первенство области по ММА

07.12.2019 09:04|ПсковКомментариев: 0

В Пскове пройдут чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА), а также - «Открытый кубок города» среди юношей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации ММА, 7 декабря на турнирах выявят наиболее сильных спортсменов в основной дисциплине.

«На мероприятие заявлено около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пыталово, Себежа. Спортивное соревнование проводится с целью развития смешанного боевого единоборства (ММА) в Псковской области», - отметили представители федерации.

Также они добавили, что, в соответствии с новыми правилами, поединки будут проходить в четырех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет, 18 лет и старше. Соревнование будет проходить в СРП «Простория» (Иркутский переулок, 2). В 12:00 состоится торжественное открытие соревнований, в 16:00 - финальные поединки и награждение призеров.

Теги: #мма #единоборства #соревнования #Простория
Источник: Псковская Лента Новостей
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