Спорт

Великолукский боксер Мухаммад Шехов стал новым чемпионом Азии по версии WBA

В Екатеринбурге прошел первый в истории России турнир от легендарного боксера Роя Джонса-младшего и академии единоборств РМК. В рамках шоу прошли девять поединков, а со-главным событием стала встреча российского боксера из Великих Лук Мухаммада Шехова и никарагуанца Арона Хуареса. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе академии, 7 декабря, в 10-раундовом поединке на кону стоял вакантный титул WBA Asia в дивизионе 55,2 килограмма, и эта награда осталась в России.

«Шехов стартовал без разведки - уже во втором раунде прижал соперника к канатам и был близок к досрочной победе. В последующих раундах темп чуть снизился, и никарагуанец почувствовал себя увереннее. Хуарес тоже пару раз зацепил Мухаммада силовыми боковыми, но не нанес значительного урона. В шестом раунде Арон даже начал работать первым номером, но Шехов всё же был точнее, - отметили в пресс-службе. - После этого поединок стал очень близким, атаки с обеих сторон часто достигали цели. В концовке боя никарагуанец окончательно занял центр ринга и стал выбрасывать больше ударов. Шехов удачно защищался и точно отвечал. В какой-то момент угол российского боксера напрягся - сложилось впечатление, что Хуарес близок к победе нокаутом, но к счастью для Шехова, ему хватило характера, чтобы вернуться в игру».

В итоге, единогласным решением судей Мухаммад Шехов стал новым чемпионом Азии, по версии Всемирной боксерской ассоциации.

«Интересно, что бой транслировался на платной платформе UFC Fight Pass, аудитория которой в основном находится в США. Кроме того, за поединком Шехова лично следили Рой Джонс-младший и известный российский боксер Дмитрий Бивол», - подчеркнули в академии.