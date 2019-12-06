Спорт

Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Сборные России заняли первые два места в мужской эстафете (4 х 7,5 км), прошедшей в норвежском Лиллехаммере на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает «Интерфакс».

Победителем эстафеты стала команда, в составе которой выступили Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов. Дистанцию она преодолела за 1час 26 минут 46,8 секунды.

С отставанием в 1,3 секунды финишировала другая российская команда, цвета которой защищали Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко.

Третье место заняла сборная Норвегии с отставанием в 8,9 секунды.