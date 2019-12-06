Спорт

В Псковской области впервые прошли соревнования Школьной клубной шахматной лиги

В Псковской области впервые прошли соревнования Школьной клубной шахматной лиги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации шахмат, к участию в турнире допускались команды, представляющие спортивные клубы, в том числе сформированные на базе образовательных организаций. Особенностью данного турнира, по мнению организаторов, являлось то, что за сборные команды школьных спортивных клубов должны выступать юные шахматисты со своим тренером. Согласно положению, в состав школьной команды входили 5 игроков: 4 шахматиста 2002 г.р. и моложе, а также совершеннолетний тренер. В следующем году федерация шахмат Псковской области планирует проведение турнира, который будет состоять из уже из двух лиг: высшей и первой.

Победителем турнира стала команда спортклуба «Студия шахмат Григория Шаранкова».

Второе место заняла команда спортклуба МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина», а третье – команда спортклуба «Компас Знаний». Всем командам-призерам вручены награды, а также сладкие призы. Как сообщил главный судья соревнований, вице-президент ФШПО Сергей Арефьев, все результаты выступлений юных спортсменов и их тренеров были обсчитаны на российский шахматный рейтинг.