Спорт

Псковичи завоевали призовые места на соревнованиях по брейкингу

Псковичи приняли участие в официальном региональном рейтинговом соревновании «Первенство Великого Новгорода по брейкингу», которое прошло 7 декабря в Великом Новгороде.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель псковского хип-хоп центра «…Хоть отбавляй!» Кристина Кочнева, первенство проходило в формате танцевальных «битв» 1 на 1 (мальчики и девочки / юниоры и юниорки) в возрастных категориях: 7-10 лет, 11-15 лет, 16-18 лет.

Во всех трех возрастных категориях воспитанники хип-хоп центра «…Хоть отбавляй!» заняли лидирующие позиции.

Первое место в номинации Breaking 1х1 7-10 лет занял Данила Комендант (B-boy Komendant).

Первое место в номинации Breaking 1х1 11-15 лет занял Никита Костин (B-boy Poltos).

Второе место номинации Breaking 1х1 16-18 лет занял Родион Линский (B-boy Rodion).

В этот же день руководители хип-хоп центра «…Хоть отбавляй!» Кирилл и Кристина Кочневы в рамках международного проекта «Nord Vibe» (проект по объединению, укреплению связей, обмена опытом молодёжи северо-запада России с Северными странами посредством хип-хоп культуры) отправились вместе с воспитанницей Марией Костиной и преподавателем центра Михаилом Овчинниковым в Мурманск на квалификационный этап международного хип-хоп Фестиваля «Nord Vibe».

В номинации Breaking 2-2 «Bonnie & Clyde» (девочка и мальчик) победу одержали Мария Костина и Михаил Овчинников - воспитанница и преподаватель хип-хоп центра «…Хоть отбавляй!».

Ребята защитили честь Псковской области и обеспечили себе место в гранд финале международного проекта «Nord Vibe», на одноименном хип-хоп фестивале, который пройдёт уже 1-3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге.

Уже в ближайшую пятницу команда «…Хоть отбавляй!» вновь отправится отстаивать честь Псковской области и России в целом, но уже в Финляндию, город Хельсинки на Международный хип-хоп фестиваль «Break SM».