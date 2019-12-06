Спорт

Семейные соревнования прошли в Великих Луках в рамках партпроекта «Детский спорт»

Межмуниципальные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» состоялись в Великих Луках. Они проводились 7 декабря в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», который в Псковской области курирует вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Участников и болельщиков поприветствовал депутат фракции «Единой России» в областном Собрании Андрей Корнев. «Спортивная семья – это здоровая и крепкая семья. Все, кто принимает участие в соревнованиях, - уже победители!» - отметил он.

Всего на турнире выступили восемь семей из Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов. После разминки они прошли 10 различных конкурсов на ловкость и силу: эстафеты «турист», «челночек» и комбинированная, прыжок в длину, «стрельба», дартс, упражнения с обручем, баскетбол, наклоны. В конкурсе «Силушка - храбрая дружинушка» отцы поднимали гирю, матери прыгали на скакалке, а дети отжимались.

В итоге первое место присудили семье Ткачевых, вторую позицию заняла команда Ефремовых (Великие Луки). На третью ступеньку пьедестала поднялась семья Барсуковых (Великолукский район). Лидеры награждены кубками и медалями.

Также все участники состязаний получили поощрительные презенты и сладкие подарки от местного отделения «Единой России», их вручил депутат гордумы и секретарь первичного отделения Партии № 107 Дмитрий Кравченко.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.