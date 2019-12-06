Спорт

Псковские курсанты завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

В Пскове завершились Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные Дню воинской славы, в которых приняли участие 120 спортсменов не только из России, но и Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

По итогам состязаний курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ибрагим Османов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 63 кг. Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Аюб Аюбов стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 97 кг.

Организатором Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация спортивной борьбы Псковской области.