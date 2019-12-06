Спорт

Островичка стала двукратной чемпионкой на Кубке Санкт-Петербурга по легкой атлетике

В Санкт-Петербурге состоялся Кубок по легкой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет, где островичка Елизавета Николаева одержала две уверенные победы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в первый день соревнований она выиграла забег на 3000 метров с огромным отрывом (10.52, 28 сек.). Во второй день ей не было равных на дистанции 2000 метров с препятствиями. На ней она победила, показав результат - 7.07,48 сек. Ближайшая ее соперница, Анастасия Созинова из Пушкинского района, пробежала эту же дистанцию за 7.17, 78 сек.

Двукратная победительница Кубка Санкт-Петербурга Елизавета Николаева сама себе преподнесла замечательный подарок накануне своего пятнадцатилетия, которое будет отмечать 22 декабря. Это заслуженный успех Лизы и ее тренера Родиона Крылова.