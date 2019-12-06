Спорт

Курсанты завоевали награды на чемпионате и первенстве Псковской области по смешанному боевому единоборству

В областном центре состоялись Открытый кубок Пскова по смешанному боевому единоборству (ММА), а также чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству 2019. В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Псковский филиал Академии ФСИН России представляли два спортсмена – курсанты Сократ и Гаджибек Тагировы.

По итогам состязаний Сократ Тагиров стал победителем в весовой категории до 65,8 кг. Гаджибек Тагиров завоевал серебряную медаль в весовой категории до 77 кг.

Братья Тагировы прошли отбор на чемпионат Северо-Западного федерального округа по ММА, который пройдет в Пскове в марте 2020 года.