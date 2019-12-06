Спорт

Первый фестиваль Skill Battle пройдет 14 декабря в Пскове

Первый фестиваль Skill Battle пройдет 14 декабря в Пскове.

Фестиваль включает в себя две номинации Breaking и All styles, основной акцент фестиваля ложится на All styles.

Что такое All styles?

- баттл, где может участвовать танцор любого стиля, вас не будут судить по какому-то конкретному стилю, и речь идет просто о баттле.

- баттл, где надо уметь танцевать все стили (чем больше стилей вы хорошо танцуете, тем лучше).

Данный фестиваль позволит танцору любой студии или танцевальной школы показать свой стиль, танцевальные способности, познакомиться с другими танцорами, раскрыть свои музыкальные способности, ведь один баттл - это как 10 тренировок, на которых можно будет получить заряд мотивации и, конечно же, потанцевать.

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