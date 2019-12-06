Спорт

«Бал чемпионов» собрал сильнейших спортсменов Псковской области

Традиционный «Бал чемпионов» прошел в Пскове во вторник, 10 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в торжественном мероприятии приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Бал чемпионов» объединил победителей всероссийских и международных соревнований в разных спортивных дисциплинах. На площадке спортивно-развлекательного парка «Простория» собрались лучшие атлеты, гребцы, лучники, стрелки, единоборцы, шахматисты, представители других видов спорта, а также их тренеры и отличники норм ГТО.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с заслуженными наградами сильнейших спортсменов региона поздравила Вера Емельянова. «Каждый из вас стал примером настойчивости целеустремленности. Вы многое сделали для повышения имиджа Псковской области на отечественной и международной спортивных аренах», - отметил губернатор в приветственном адресе. Глава региона также выразил уверенность в том, что, несмотря на лишение России права участия в ближайших Олимпийских играх, спортсмены Псковской области неоднократно докажут свое превосходство на различных спортивных площадках Европы и мира, а через четыре года снова будут ковать олимпийские победы.

К поздравлениям спортсменов присоединился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. От лица всего депутатского корпуса он поблагодарил спортсменов за каждодневный труд. «Своими стараниями и упорством вы достигаете высоких результатов на соревнованиях различного уровня. И международная обстановка не будет вам помехой в достижении новых побед», - заверил парламентарий.

В рамках мероприятия лучшим спортсменам вручены призы в девяти номинациях. Среди награжденных и победитель Кубка мира, серебряный призер Чемпионата мира, член сборной команды России по стрельбе из лука Александра Савенкова. Из рук вице-губернатора она получила удостоверение к званию «Заслуженный мастер спорта России».

Ответное слово держал тренер, заслуженный работник физической культуры Виталий Андреев. Он поблагодарил администрацию Псковской области за развитие спорта в регионе, организацию соревнований различного уровня, поддержку спортсменов и тренеров. Своих коллег он поблагодарил за то, что они способствуют развитию не только волевых качеств в воспитанниках, но и личности в целом.

Напомним, «Бал чемпионов» проходит в Пскове уже в 9-й раз. Областной спортивный праздник проводится в целях развития спорта высших достижений, пропаганды здорового образа жизни и поощрения спортивных успехов сильнейших.

Фото пресс-службы администрации Псковской области