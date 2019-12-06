Спорт

«Зенит» разгромно проиграл в Португалии и выбыл из еврокубков

Петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок прошел в Лиссабоне и закончился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Голы у португальцев забили Пицци и Серви. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Зенита» Сердар Азмун. Все голы были забиты во втором тайме.

Потерпев поражение, клуб из Санкт-Петербурга занял последнее, четвертое место в группе G и выбыл из еврокубков.

Отметим, что ранее лишился шансов на еврокубковую весну и другой представитель России в Лиге чемпионов - московский «Локомотив».