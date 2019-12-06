Спорт

Анатолий Копосов указал на проблему участия в соревнованиях детских спортивных общественных организаций

Детским спортивным общественным организациям сложно финансово потянуть участие в различных соревнованиях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этой проблеме рассказал сегодня, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов (КПРФ).

Депутат привел в качестве примера общественную организацию, в которой дети занимаются карате. «Там занимаются, в том числе, и дети из малообеспеченных семей, которым сложно потянуть достаточно дорогостоящее участие в соревнованиях. Организации самой тоже сложно выплачивать по тысяче рублей за каждого ребенка. Плюс получение разрешения на участие в соревнованиях тоже стоит денег. Счет в результате для всей организации превышает 3 млн рублей», - рассказал он.

Представитель регионального комитета по спорту в ответ подчеркнул, что региональные соревнования Псковская область проводит без стартовых взносов. «Всероссийские проводятся со стартовыми взносами, но у нас предусмотрена оплата участия в них за счет средств областного бюджета. Лечебно-физкультурный работает бесплатно, и все дети бесплатно проходят такие осмотры», - заверил чиновник.

В то же время он затруднился пояснить, на каких условиях проводятся чемпионаты и первенства муниципального уровня. Однако уточнил, что соревнования по карате проводятся в Пскове также общественной организацией - Федерацией карате. «Это они собирают средства, и это уже вопрос контроля со стороны городского комитета по спорту», - подчеркнул чиновник.

Члены согласительной комиссии по проекту бюджета приняли решение передать этот вопрос для рассмотрения депутатам Псковской гордумы.