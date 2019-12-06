Спорт

Распродажа в «Супер фитнес» заканчивается уже сегодня

Только сегодня в клубе «Супер фитнес» можно успеть купить годовой абонемент со скидкой 4000 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, для новых клиентов при покупке подарочного сертификата скидка составит 5300 тысяч рублей.

Карта включает в себя:

- все групповые тренировки и тренажерный зал

- рассрочку

- 2 месяца бесплатной «заморозки» (вы отдыхаете летом, а дни на карте не сгорают)

В итоге год безлимитного фитнеса со скидкой 4000 рублей для вас будет стоить всего 15992 рубля! При покупке подарочного сертификата абонемент обойдется еще дешевле – всего 14593 рубля.

Бронируйте свою карту по телефону: 56-60-80 сразу и будьте в форме весь год.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».