Спорт

Псковские самбисты успешно выступили на чемпионате и первенстве СЗФО

С 6 по 10 декабря в городе Коряжма Архангельской области проходили чемпионат и первенство СЗФО по самбо. Псковскую область представляли самбисты из Пскова, Великих Лук, Великолукского района и Себежа, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации самбо.

«Данные соревнования являются отборочными к чемпионату и первенству России. Участвовало более 300 человек из регионов Северо-западного федерального округа», - отметили в федерации.

Первыми на ковры вышли юноши и девушки 2002-2004 годов рождения. Самбисты из Псковской области показали хорошие результаты и заняли 2 общекомандное место, пропустив вперед команду из Калининграда.

В личном первенстве победителями стали: Дарья Стояновская (в/к 48 кг), Полина Ванюхина (в/к 60 кг), Валентина Тоечкина (в/к 70 кг) и Никита Ключенко в/к 81 кг).

Во второй день боролись юниоры 2000-2002 годов рождения. Здесь победителем стала Дарья Стояновская (в/к 48 кг).

В третий и четвертый день проводился чемпионат среди мужчин, женщин и боевое самбо. По результатам общекомандного выступления команда Псковской области заняла 3 место.

В личном зачете победителями стали: Евгений Никитенков (52 кг), Кирилл Титов (74 кг) и Павел Кузнецов (+100 кг).

Также в областной федерации самбо отметили призеров, которым немного не хватило до победы. Это Игорь Мишанов, Виктор Кривченков, Виктория Ордина, Михаил Васильев, Иван Драничников, Ангелина Степанова, Любовь Лабусова, Валерия Пименова и Анастасия Тоечкина.