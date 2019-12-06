Спорт

Предложен вариант флага, под которым могут выступать российские спортсмены на Олимпиаде

Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов предложил свой вариант олимпийского флага, под которым могут выступать российские спортсмены вместо запрещенного исполкомом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российского триколора.

«У нас же существует военно-морской флаг. Военно-морские корабли идут под Андреевским флагом, а не под бело-сине-красным. У нас существует таможенный флаг, пограничный флаг. Почему не может быть у нас олимпийского флага, который мог бы выноситься либо вместе с государственным, либо один, но обозначать все-таки команду нашего государства, а не интернациональный флаг с пятью кольцами? Вот и все, здесь такое решение могло быть вполне», - сказал Вилинбахов в интервью телеканалу НТВ.

По словам эксперта, как вариант на белом полотнище могли бы быть изображены черные двуглавые орлы: в такой форме выступали на Олимпийских играх спортсмены, представлявшие Российскую империю.

Ранее исполком ВАДА решил отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что российские спортсмены смогут выступить, в частности, на Олимпиаде-2020 в Токио, но в нейтральном статусе. Российский же флаг, как и на Играх-2018 в Пхенчхане, будет под запретом.